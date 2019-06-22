2019-06-22T12:16:49+03:00
Происшествия

В Тольятти задержали «аптечных» воров, которые совершили в Тамбове несколько краж

Преступников вычислили благодаря камере видеонаблюдения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовские полицейские задержали воров, которые в марте этого года совершили несколько краж в аптеках областного центра. Тогда в дежурную часть отдела полиции №3 по г.Тамбову поступило сообщение о похищении денег из аптечного пункта на ул.Мичуринской. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, криминалисты изучили и изъяли оставленные преступниками следы. В тот же день, 3 марта, аналогичная кража произошла и в аптечном пункте на территории Ленинского района города Тамбова.

- Злоумышленники действовали по отработанному сценарию: трое отвлекали аптечного работника, а четвертый похищал в это время деньги из подсобного помещения. Из аптеки на Мичуринской было похищено более 77000 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Вычислить преступников помогла камера видеонаблюдения, установленная в аптеке. Работа сотрудников уголовного розыска позволила установить местонахождение подозреваемых в краже. В Тольятти, где находились подозреваемые, была направлена оперативная группа. По подозрению в причастности к краже денег из аптечных учреждений, с помощью самарских коллег были задержаны жители Тольятти 1988 и 1985 годов рождения. Все четверо ранее имели судимости. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».В настоящее время «гастролеры» арестованы. Оперативники проверяют их на причастность в совершении аналогичных преступлений, как в Тамбовской области, так и соседних регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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