23 тысячи тамбовчан зажгли «Свечу памяти»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-22T12:02:28+03:00

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22 июня, в День памяти и скорби, тамбовчане зажгли свечи. Жители региона почтили память жертв Великой Отечественной войны. В областном центре Всероссийскую патриотическую акцию «Свеча памяти» поддержали более 4 тысяч человек. Всего по области в акции приняли участие свыше 23 тысяч жителей.

- В областном центре акция началась в четыре часа утра на Соборной площади, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - У стелы Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы собрались ветераны, представители политических партий, общественных и молодежных организаций, жители Тамбова - все те, кто помнит и чтит подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.

Память павших тамбовчане почтили минутой молчания. Акция продолжилась у мемориального комплекса «Вечный огонь», где ее участники зажгли свечи в память о каждом солдате, офицере, медсестре - всех тех, кто стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU