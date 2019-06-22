2019-06-22T12:02:28+03:00
Общество

23 тысячи тамбовчан зажгли «Свечу памяти»

Акция в городах и районах области началась в 4 утра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
В областном центре акция прошла на Соборной площадиВ областном центре акция прошла на Соборной площади
Изменить размер текста:

22 июня, в День памяти и скорби, тамбовчане зажгли свечи. Жители региона почтили память жертв Великой Отечественной войны. В областном центре Всероссийскую патриотическую акцию «Свеча памяти» поддержали более 4 тысяч человек. Всего по области в акции приняли участие свыше 23 тысяч жителей.

- В областном центре акция началась в четыре часа утра на Соборной площади, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - У стелы Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы собрались ветераны, представители политических партий, общественных и молодежных организаций, жители Тамбова - все те, кто помнит и чтит подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.

Память павших тамбовчане почтили минутой молчания. Акция продолжилась у мемориального комплекса «Вечный огонь», где ее участники зажгли свечи в память о каждом солдате, офицере, медсестре - всех тех, кто стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители северной части Тамбова остались без воды
В Тамбове выбрали подрядчика, который отремонтирует сквер на площади Льва Толстого
Строительство гостиницы для посетителей музея-усадьбы Рахманинова спонсирует агропредприятие
На Тамбовщине отремонтируют детскую поликлинику
В Тольятти задержали «аптечных» воров, которые совершили в Тамбове несколько краж
Житель Тамбовщины избил и ограбил бывшую жену в присутствии ребенка
В трех микрорайонах Тамбова строят дороги
В Тамбове от имени епархии орудуют мошенники
Тамбовские «сетевики» объявили торги на вывоз мусора стоимостью 6,4 миллиарда рублей
Протокол публичных слушаний по никифоровской свалке признали подделкой
50-летний тамбовчанин утонул на глазах у своей семьи
В двух магазинах Тамбовской области торговали просроченным пивом
Гендиректор одного из хлебозаводов Тамбовщины не выплатил более 3 млн рублей зарплаты сотрудникам
МЧС предупреждает тамбовчан об аномальной жаре
Тамбовчанам разрешили купаться только на четырех пляжах из одиннадцати
Водитель легковушки пострадал при столкновении двух машин в Тамбовской области