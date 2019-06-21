Тамбовские «сетевики» объявили торги на вывоз мусора стоимостью 6,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-21T16:50:12+03:00

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20 июня АО «Тамбовская сетевая компания» сообщило в Тамбовское УФАС России об исполнении предупреждения о прекращения признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

Напомним, 19 марта 2019 года антимонопольная служба выдала АО «ТСК» предупреждение о необходимости принять меры по разработке, утверждению и размещению в сети «Интернет» извещения о проведении торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для регионального оператора, а также о заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным 14 договорам с условием, что договоры действуют до определения победителя аукциона. Срок исполнения предупреждения – 20 июня 2019 года. Поводом для выдачи предупреждения послужило обращение ООО «ТЭКО-Сервис».

Установлено, что АО «ТСК», являясь региональным оператором по обращению с ТКО на территории Тамбовской области, без торгов заключило договоры на оказание услуг по транспортированию ТКО, чем ограничило конкуренцию и создало дискриминационные (неравные) условия доступа на данный рынок, в том числе ООО «ТЭКО-Сервис», что запрещено ФЗ «О защите конкуренции».

- АО «ТСК» представило доказательства исполнения предупреждения, разместив 11 июня 2019 года на сайте zakupki.gov.ru извещения о проведении электронных аукционов на право заключения договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО, а также указало, что условиями ранее заключенных 14 договоров предусмотрено, что они прекращают свое действие в случае проведения региональным оператором торгов и заключения по результатам таки торгов новых договоров, - сообщают в региональном УФАС.

Известно, что общая сумма закупок составляет примерно 6,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU