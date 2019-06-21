Житель Тамбовщины избил и ограбил бывшую жену в присутствии ребенка

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-21T18:19:43+03:00

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В дежурную часть отдела полиции МОМВД России «Кирсановский» рано утром 20 июня позвонил ребенок и сообщил, что в одной из квартир городской многоэтажки на маму напали и отобрали мобильник.

Стражи порядка выяснили, что пой было установлено, что в половину седьмого утра 35-летний местный житель пришел в квартиру своей бывшей жены. Мужчина не работал и средства к существованию добывал как придется. Попросив взаймы и не получив положительного ответа, он избил экс-супругу и открыто похитил сотовый телефон, а также 25000 рублей

- В ходе розыскных мероприятий злоумышленник был задержан и дал признательные показания. Сотрудниками уголовного розыска были задокументированы преступные действия и материалы переданы в следствие. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по пункту «Г» части 2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Ведется дальнейшее расследование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU