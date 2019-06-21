Протокол публичных слушаний по никифоровской свалке признали подделкой

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-21T15:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Мичуринским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации протокола публичных слушаний, связанных с реконструкцией полигона захоронения твердых коммунальных отходов на территории Никифоровского района.

В ходе проверки, которую провели по многочисленным просьбам местных жителей, было установлено, что в протоколе публичных слушаний, состоявшихся в июле 2017 года, содержатся не соответствующие действительности данные о лицах, участвующих в них.

- Данные обстоятельства установлены решением Никифоровского районного суда, признавшего публичные слушания несостоявшимися. В связи с большим общественным резонансом расследование указанного уголовного дела взято прокуратурой области на особый контроль, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Читайте также: В Никифоровском районе, жители которого опасаются «мусорной» катастрофы, избрали нового главу

ИСТОЧНИК KP.RU