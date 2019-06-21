Протокол публичных слушаний по никифоровской свалке признали подделкой
Мичуринским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации протокола публичных слушаний, связанных с реконструкцией полигона захоронения твердых коммунальных отходов на территории Никифоровского района.
В ходе проверки, которую провели по многочисленным просьбам местных жителей, было установлено, что в протоколе публичных слушаний, состоявшихся в июле 2017 года, содержатся не соответствующие действительности данные о лицах, участвующих в них.
- Данные обстоятельства установлены решением Никифоровского районного суда, признавшего публичные слушания несостоявшимися. В связи с большим общественным резонансом расследование указанного уголовного дела взято прокуратурой области на особый контроль, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
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