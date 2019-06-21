50-летний тамбовчанин утонул на глазах у своей семьи
В обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи
Мужчина утонул на хорошо знакомом пляже
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В Тамбове зафиксировали очередной случай гибели на воде. На этот раз ЧП произошло на одном из пляжей, расположенных в районе улицы Набережной. 50-летний тамбовчанин практически ежедневно приходил в это место купаться. 21 июня он отправился отдыхать к воде вместе с семьей и утонул буквально у них на глазах.
- Обстоятельства гибели мужчины будут установлены в ходе доследственной проверки, которую начали в Ленинском МСО города Тамбова, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
Фото СУ СКР по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU