2019-06-21T15:00:37+03:00
Происшествия

50-летний тамбовчанин утонул на глазах у своей семьи

В обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мужчина утонул на хорошо знакомом пляжеМужчина утонул на хорошо знакомом пляже
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В Тамбове зафиксировали очередной случай гибели на воде. На этот раз ЧП произошло на одном из пляжей, расположенных в районе улицы Набережной. 50-летний тамбовчанин практически ежедневно приходил в это место купаться. 21 июня он отправился отдыхать к воде вместе с семьей и утонул буквально у них на глазах.

- Обстоятельства гибели мужчины будут установлены в ходе доследственной проверки, которую начали в Ленинском МСО города Тамбова, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Фото СУ СКР по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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