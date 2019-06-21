2019-06-21T14:25:05+03:00
Общество

В двух магазинах Тамбовской области торговали просроченным пивом

Продавцам грозит административное наказание
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Токаревского района в ходе проверки установила, что в двух местных магазинах продавали пиво различных марок с истекшим сроком годности. В отношении виновных лиц были возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов».

Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

- Наряду с этим выявлен факт незаконной реализации физическим лицом с территории своего домовладения спиртосодержащей продукции (водки), за что в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст.14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Материалы об административных правонарушениях находятся в стадии рассмотрения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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