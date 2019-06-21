Гендиректор одного из хлебозаводов Тамбовщины не выплатил более 3 млн рублей зарплаты сотрудникам
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из хлебозаводов региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».
По версии следствия, подозреваемый, имея реальную финансовую возможность, из личной заинтересованности более двух месяцев не платил зарплату почти 200 работникам предприятия. В итоге, по состоянию на 1 июня текущего года, перед сотрудниками образовалась задолженность в размере более 3 миллионов рублей.
- В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела будут предприняты исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав граждан, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU