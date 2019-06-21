2019-06-21T13:53:21+03:00
Происшествия

Гендиректор одного из хлебозаводов Тамбовщины не выплатил более 3 млн рублей зарплаты сотрудникам

Деньги не получили почти 200 человек
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из хлебозаводов региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

По версии следствия, подозреваемый, имея реальную финансовую возможность, из личной заинтересованности более двух месяцев не платил зарплату почти 200 работникам предприятия. В итоге, по состоянию на 1 июня текущего года, перед сотрудниками образовалась задолженность в размере более 3 миллионов рублей.

- В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела будут предприняты исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав граждан, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
50-летний тамбовчанин утонул на глазах у своей семьи
В двух магазинах Тамбовской области торговали просроченным пивом
МЧС предупреждает тамбовчан об аномальной жаре
Тамбовчанам разрешили купаться только на четырех пляжах из одиннадцати
Водитель легковушки пострадал при столкновении двух машин в Тамбовской области
В Тамбовской области двое мужчин украли баранов и пустили их на мясо
На севере Тамбова лопнула труба водоснабжения
В Мичуринске - вспышка кори
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
Пьяный тамбовчанин изнасиловал 15-летнюю школьницу в кустах
В Тамбовской области мужчину сбили на пешеходном переходе
В Тамбове у молодежного театра введут ограничения для транспорта
Усадьба Асеевых в Тамбове получила серебряную монету со своим изображением
Тамбовские выпускники могут поступить на «целевое» в медвузы
В Тамбовской области выбрали лучшего пожарного
В Мичуринске подготовили новый проект реконструкции сквера на Советской
Следователь из Тамбова стал новым замом руководителя липецкого СК
У тамбовской пенсионерки из сумки украли 300 тысяч рублей
В Тамбовской области мужчину оштрафовали на тысячу рублей за экстремистскую аудиозапись
Мичуринца осудили за поддельное медицинское заключение
В Тамбовской области в ДТП с мопедом и иномаркой пострадали два человека
Жителям Тамбовщины бесплатно покажут легендарный фильм «Белорусский вокзал»
Дольщикам дома №171 по ул. К. Маркса в Тамбове пообещали завершить проблемную стройку
На Тамбовщине разыскивают водителя, который сбил двух пешеходов и скрылся
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц