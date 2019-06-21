2019-06-21T13:12:59+03:00
Общество

МЧС предупреждает тамбовчан об аномальной жаре

Она продержится почти неделю
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает региональное МЧС, в Тамбовской области с 22 по 26 июня ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более градусов.

В связи с этим, МЧС напоминает тамбовчанам о важности соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Так, при сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры, рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно хлопковую, с головным убором. Кроме того, находясь под прямым воздействием солнечных лучей, необходимо закрывать как можно больше поверхности кожи. Передвигаться по улице нужно не спеша, стараться чаще находиться в тени. Нельзя употреблять пиво и другие алкогольные напитки, поскольку это может привести к обезвоживанию организма.

Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

Во время отдыха на пляже или просто у реки в жару необходимо помнить о том, что температура воздуха на солнце может значительно превышать температуру воды, таким образом, при резком погружении в воду перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного – «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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