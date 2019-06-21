Тамбовчанам разрешили купаться только на четырех пляжах из одиннадцати

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-21T12:47:47+03:00

У жителей областного центра остается все меньше мест для купания Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, в областном центре с 23 июня закрыли для купания четыре пляжа: «Пригородный», «Дружба», «Лагуна», «Детский» в связи с изменением рельефа дна.

Запрет на купание продлится до того момента, пока уровень воды, пониженный из-за ремонта плотины, не придет в норму. На сегодняшний день работы на гидроузле уже завершены, прежний уровень воды восстановится в течение нескольких дней. Кроме того, Роспотребнадзор признал непригодными для купания пляжи «Олимпийский», «Парус» и «Ласковский».

Таким образом, на из 11 официальных пляжей в Тамбове, купаться можно только на четырех: в районе Кривого моста «Изумрудный», «Спортивный», «Дачный», в Пригордном лесу - «Эльдорадо».

ИСТОЧНИК KP.RU