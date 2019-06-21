Водитель легковушки пострадал при столкновении двух машин в Тамбовской области
Мужчина самостоятельно обратился за помощью к медикам
Авария произошла в Мичуринском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 20 июня в половину девятого утра на 28-м километре автодороги «Каспий-Хоботово-Терновое-Мичуринск», проходящей на территории Мичуринского района. Легковушка «ВАЗ-21120», за рулем которой находился 37-летний водитель, столкнулся с попутным автомобилем «Москвич-214145», под управлением 58-летней женщины.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-21120» получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU