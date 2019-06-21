В Тамбовской области двое мужчин украли баранов и пустили их на мясо

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-21T11:41:18+03:00

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В дежурную часть МОМВД «Рассказовский» 20 июня поступило сообщение о краже трех баранов у мужчины. Прибывшие на место происшествие в село Саюкино полицейские, обнаружили следы забоя скотины. Вскоре личности злоумышленников были установлены. Ими оказались два местных жителя без определенного рода занятий 42 и 39 лет.

Как оказалось, вечером 18 июня, воспользовавшись отсутствием скотовода, они свободным доступом похитили баранов из летнего загона . По горячим следам полицейские задержали подозреваемых. У них нашли остатки мяса и орудия преступления, которыми совершен забой – ножи и топор.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности, однако должных уроков после этого так и не извлекли, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU