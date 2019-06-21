2019-06-21T11:15:39+03:00
Общество

На севере Тамбова лопнула труба водоснабжения

21 июня из-за ремонта снизят ее давление
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На севере Тамбова произошла авария на водопроводной трубе диаметром 600 миллиметров. Коммунальщики уже приступили к ремонту водовода. Как сообщают в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы» 21 июня с утра и до окончания работ будет снижен напор холодной воды в микрорайонах, расположенных в северной части города: Радужное, Северный, Майский, Слобода и Телецентр. Плановые работы по ремонту запорной арматуры на водоводе, расположенном в районе улицы Совхозная, 210, из-за которого жителей на весь день 21 июня планировали оставить без воды, проводиться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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