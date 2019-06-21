В Мичуринске - вспышка кори

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-21T12:48:27+03:00

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Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в июне этого года в Мичуринске отмечен завоз и распространение кори среди мигрирующего населения. Так, зарегистрировано 20 случаев заболевания, в том числе у четырех детей. Все они не были привиты.

- Город Мичуринск и Мичуринский район объявлены территорией риска по распространению кори. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация создает угрозу распространения кори среди непривитого детского и взрослого населения, а также неучтенного населения среди цыган, религиозных сообществ, лиц, работающих вахтовым методом, трудовых мигрантов, - сообщают специалисты.

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии в Мичуринске и Мичуринском районе вводятся дополнительные мероприятия по профилактике кори в лечебных учреждениях, детских образовательных организациях, предприятиях торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы.

Эпидемиологи призывают жителей Тамбовщины внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью своих детей. Необходимо обращать внимание на наличие прививок перед выездом за границу, особенно в Европу и ближнее зарубежье. Как говорят специалисты, единственный способ защиты от кори — вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU