Пьяный тамбовчанин изнасиловал 15-летнюю школьницу в кустах

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-21T10:09:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. ст. 131 и 132 УК РФ).

По версии следствия, днем 19 июня подозреваемый, будучи пьяным, увидел идущую вдоль берега реки 15-летнюю девочку. Мужчина догнал ее и против воли затащил в заросли кустарника, где, применяя физическую силу, подверг сексуальному насилию. Крики девушки услышал случайный прохожий и сразу же вызвал полицию. Злоумышленник был задержан.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU