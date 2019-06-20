2019-06-20T18:15:55+03:00
Общество

В Тамбове у молодежного театра введут ограничения для транспорта

Там будут запрещены стоянка и остановка
Ксения АЛЕШИНА
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В связи с проведением церемонии чествования талантливых школьников с 7:00 и до окончания мероприятия 21 июня вдоль фасадной части здания Тамбовского молодежного театра, расположенного по улице Астраханской 2а, запретят остановку и стоянку.

- Обеспечение безопасности дорожного движения возложено на управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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