В Тамбове у молодежного театра введут ограничения для транспорта
Там будут запрещены стоянка и остановка
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В связи с проведением церемонии чествования талантливых школьников с 7:00 и до окончания мероприятия 21 июня вдоль фасадной части здания Тамбовского молодежного театра, расположенного по улице Астраханской 2а, запретят остановку и стоянку.
- Обеспечение безопасности дорожного движения возложено на управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU