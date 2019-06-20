В Мичуринске подготовили новый проект реконструкции сквера на Советской

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-20T15:40:03+03:00

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В Мичуринске подготовили новый проект реконструкции сквера на ул. Советской. Напомним, несколько недель назад в наукограде начались работы на этом объекте, за основу рабочие использовали ранее подготовленный план. Однако сразу же выяснилось, что подготовка к благоустройству предусматривала вырубку многолетних деревьев. Это вызвало возмущение жителей. Отвечая на претензии мичуринцев, в мэрии наукограда рассказали, что перед тем как принять решение о вырубке лип, кленов и тополей, их обследовали специалисты. По их заключению деревья, которые пошли под топор – старые и опасные, причем как для горожан, так и для газовых подземных сетей, их они опутали своими корнями. После разразившегося скандала в администрации города прошла встреча, на которой присутствовали неравнодушные жители Мичуринска. На ней приняли решение разработать новый дизайн-проект сквера на ул. Советской. Сейчас эта работа завершена и мичуринцев вновь приглашают в администрацию, чтобы познакомится с ним.

- 24 июня, в понедельник, в 15 часов в зале заседаний администрации города состоится общественное обсуждение предложенных изменений в дизайн-проект сквера по ул.Советской. Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении, - сообщает администрация города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU