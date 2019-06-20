У тамбовской пенсионерки из сумки украли 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-20T14:06:09+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную 11 июня в областном центре. В одном из магазинов на улице Московской 73-летняя женщина рассчитывалась за продукты на кассе, и в это время у нее из сумки вытащили 300 тысяч рублей, которые пенсионерка сняла в банке для семейного отдыха.

Тщательно изучив запись с камеры видеонаблюдения, на которой был запечатлен момент кражи, сотрудники полиции оставили фотопортрет и по приметам нашли подозреваемую. Ей оказалась 21-летняя жительница Мичуринска.

Девушка воспользовалась магазинной суетой, и когда тамбовская пенсионерка отвлеклась в разговоре с продавцом, украла крупную сумму денег из сумки пожилой женщины. Часть похищенных средств была возвращена владелице.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «В» ч. третьей ст. 158 УК РФ «Кража». Подобное преступление наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU