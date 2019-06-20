2019-06-20T13:29:58+03:00
Общество

В Тамбовской области мужчину оштрафовали на тысячу рублей за экстремистскую аудиозапись

Житель Токаревского района разместил песню в соцсети «ВКонтакте»
Ксения АЛЕШИНА
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В Токаревском районе суд привлек местного жителя к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ «Распространение экстремистских материалов» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Установлено, что правонарушитель добавил в раздел «аудиозаписи» у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» экстремистскую аудиозапись, внесенную в Федеральный список экстремистских материалов Минюста России. По информации пресс-службы прокуратуры Тамбовской области, в настоящее время она удалена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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