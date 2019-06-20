2019-06-20T12:20:22+03:00
Звезды

Жителям Тамбовщины бесплатно покажут легендарный фильм «Белорусский вокзал»

В области пройдет акция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны
Ксения АЛЕШИНА
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В день памяти и скорби, 22 июня, Тамбовская область присоединится ко Всероссийской акции «Великое кино Великой страны». Жителей региона приглашают на бесплатный кинопоказ легендарного фильма «Белорусский вокзал».

- Вниманию зрителей также представят документальный фильм, посвященный создателям киноленты «Белорусский вокзал»: режиссеру Андрею Смирнову и оператору Павлу Лебешеву, авторам музыки Альфреду Шнитке и Булату Окуджаве, актерам Евгению Леонову, Всеволоду Сафонову, Анатолию Папанову, Алексею Глазырину и Нине Ургант, - прокомментировали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Площадки, где покажут фильм: МБУК Центр досуга «Золотой витязь», МБУ «Моршанский городской Дом культуры», МБУК «Досуговый центр» Петровского района, МБУК Бондарского района «Центр досуговой деятельности», ДК «Сахарник» Знаменский р-он, МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района», МБУК «Уметский районный Дом культуры». Узнать расписание сеансов можно непосредственно в данный культурных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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