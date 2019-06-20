Дольщикам дома №171 по ул. К. Маркса в Тамбове пообещали завершить проблемную стройку

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-20T11:44:46+03:00

Дом на К. Маркса, 171 не могут достроить с 2016 года Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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В Тамбове в ближайшее время планируют завершить строительство дома, расположенного на ул. К. Маркса, 171. У этого долгостроя нетипичная по сравнению с другими проблемными объектами история. Дело в том, что при возведении 14-этажки застройщик – ООО «Рони» захватило участки жителей расположенных рядом частных домов. Договориться с владельцами этих участков не удавалось.

- Каким образом было выдано разрешение на строительство дома по улице Карла Маркса 171, если часть земли не принадлежит застройщику, а тот в свою очередь продает квартиры в доме, который является самовольной постройкой? - недоумевали дольщики.

Началось судебное разбирательство, которое в 2017 году закончилось не в пользу застройщика – практически достроенную многоэтажку постановили снести. Это решение обжаловали и вот наконец в долгом судебном споре поставлена точка. Новому застройщику, которому передали многоэтажку удалось договориться о выкупе участка, на котором велось незаконное строительство. По словам владельцев недвижимости, переговоры с фирмой «СК «Жупиков» велись в течение нескольких последних месяцев. Первоначальная цена, предложенная строителями в качестве компенсации за земельные участки, людей не устроила – на эти деньги, уверяют они, даже комнату в коммуналке купить нельзя. Очевидно, застройщик пересмотрел свою позицию и пошел людям навстречу.

- Новый застройщик выкупил спорные доли у собственников соседних домовладения и земельного участка. И сейчас приступает к завершению строительства дома. При этом собственники соседних домовладения, у которых выкупили доли, наконец-то смогут приобрести себе благоустроенное новое жилье, - рассказали в администрации Тамбовской области. - 18 июня, суд вынес решение с соблюдением прав всех его сторон. После вступления решения суда в законную силу, новый застройщик оформит право собственности на спорный земельный участок и продолжит работы по сдаче многоквартирного дома 171 по улице К. Маркса в эксплуатацию.

Кстати, многоэтажка на К. Маркса не входила в список проблемных – этого адреса нет в «Дорожной карте», которую разработали в регионе для решения проблем дольщиков. На сегодняшний день в списке долгостроев, при возведении которых привлекались деньги долевиков остаются 8 домов: ул. Московская,30А, ул. Пензенская/К. Маркса, 61/175 к. 1, ул. Интернациональная, 69А, ул. Киквидзе, 77Б, ул. Кавказская, 1Б, ул. Советская, 192А, ул. Коммунальная, 46 и п. Строитель, ул. Строительная, 47. Несколько недель назад ключи от квартир получили жители дома по ул. Сенько,9А, которые ждали завершения строительства в течение 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU