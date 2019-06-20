2019-06-20T10:18:13+03:00
Общество

В Тамбове на Соборной площади и еще двух улицах запретят остановку и стоянку

Патриотическая акция «Свеча памяти» внесет корректировки в организацию дорожного движения
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, в связи с проведением ежегодной патриотической акции «Свеча памяти» с 20:00 21 июня и до окончания мероприятия 22 июня будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств в заездном кармане вдоль Соборной площади по улице Степана Разина, а также и на самой Соборной площади.

Кроме того, остановку и стоянку транспорта запретят с 7:00 22 июня и до окончания акции по четной стороне улицы Чичканова, на участке от дома 6 до Тулиновского проезда.

- Муниципальному учреждению «Спецдорсервис» дано поручение разработать временные схемы организации дорожного движения и установить в соответствии с ними средства регулирования, а также выставить ограждения в ряде парковочных карманов, - сообщает городская администрация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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