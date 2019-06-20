2019-06-20T09:35:28+03:00
Происшествия

Под Тамбовом столкнулись мотоциклист и велосипедистка

Оба участника аварии оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мотоциклист получил серьезные травмыМотоциклист получил серьезные травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали женщина-велосипедистка и подросток, управлявший мотоциклом, произошла 19 июня в 15 часов 40 минут на улице Дружбы в районе дома №27 рабочего поселка Новая Ляда. Как рассказали в региональном УГИБДД, водитель кроссового мотоцикла «SSSR SSR Atm 125», двенадцатилетний мальчик, двигаясь по правому краю проезжей части дороги, наехал на 56-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде по полосе встречного движения.

- В результате аварии несовершеннолетний водитель получил многочисленные травмы и был доставлен в Детскую областную клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадала и женщина. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Оба участника аварии находятся в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Оба участника аварии находятся в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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