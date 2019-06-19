На службе у тамбовских лесоводов появилась новая спецтехника
Лесоводы Тамбовщины получили новую лесопожарную, лесохозяйственную технику и оборудование. Техническое обновление автопарка произошло благодаря реализации в регионе проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Автопарк пополнился новыми пожарными автоцистернами, трактором «Беларус», плугами для опашки леса и культиваторами для борьбы с сорняками. В ближайшее время лесхозы получат еще 6 автомобилей повышенной проходимости для лесопатрульной деятельности. Всего в этом году на покупку спецтехники для лесхозов Тамбовщине выделили 17 млн. рублей.
- Реализация проекта «Сохранение лесов» рассчитана до 2024 года и нацелена на снижение ущерба от лесных пожаров и обеспечение баланса площади вырубки и восстановления лесов. Финансирование программы будет продолжено в следующем году, - комментируют в региональной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU