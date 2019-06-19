2019-06-19T18:01:08+03:00
Общество

На службе у тамбовских лесоводов появилась новая спецтехника

Ее предоставили в рамках нацпроекта «Экология»
Ксения АЛЕШИНА
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На покупку спецтехники для лесхозов Тамбовщины в этом году потратят 17 млн рублейНа покупку спецтехники для лесхозов Тамбовщины в этом году потратят 17 млн рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Лесоводы Тамбовщины получили новую лесопожарную, лесохозяйственную технику и оборудование. Техническое обновление автопарка произошло благодаря реализации в регионе проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Автопарк пополнился новыми пожарными автоцистернами, трактором «Беларус», плугами для опашки леса и культиваторами для борьбы с сорняками. В ближайшее время лесхозы получат еще 6 автомобилей повышенной проходимости для лесопатрульной деятельности. Всего в этом году на покупку спецтехники для лесхозов Тамбовщине выделили 17 млн. рублей.

- Реализация проекта «Сохранение лесов» рассчитана до 2024 года и нацелена на снижение ущерба от лесных пожаров и обеспечение баланса площади вырубки и восстановления лесов. Финансирование программы будет продолжено в следующем году, - комментируют в региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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