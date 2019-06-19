2019-06-19T17:14:54+03:00
Общество

Тамбовский лицей №29 получит трехмиллионный грант

На эти средства там создадут научную лабораторию для будущих математиков и информатиков
Ксения АЛЕШИНА
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Деньги поступят в образовательное учреждение из федерального бюджетаДеньги поступят в образовательное учреждение из федерального бюджета
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Лицей № 29 города Тамбова стал одним из победителей конкурса Министерства просвещения РФ на предоставление в 2019 году грантов. Так, образовательное учреждение получит из федеральной казны 3 миллиона рублей на создание научной лаборатории «Моделиум», для углубленного изучения математики и информатики, которая ориентирована на школьников 5-11 классов.

- В работе научной лаборатории будет задействован профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Тамбовской области,- говорит заместитель директора МАОУ «Лицей №29» Наталья Королева.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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