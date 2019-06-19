Рыболовы из разных регионов съедутся в Тамбовскую область на соревнования

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-19T17:00:58+03:00

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С 22 по 23 июня на дамбе Котовского водохранилища будет проходить Кубок Тамбовской области по ловле донной удочкой, организатором которого является Федерация рыболовного спорта Тамбовской области.

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и наличия спортивного разряда. Тот, кому еще не исполнилось 18 лет, может также поучаствовать в турнире, но только в присутствии родителей или законных представителей.

- Помимо тамбовских любителей фидерной ловли, побороться за победу приедут рыболовы из Липецка, Воронежа, Тулы, Волгограда, Пензы и других регионов.Участников ждет два тура интересной борьбы, мастер-классы и живое общение с единомышленниками, - комментируют организаторы.

Подать заявку на участие можно как на интернет-портале Федерации рыболовного спорта Тамбовской области, так и по телефонам: 8 (9027) 22-06-06, 8 (953) 708-88-11.

ИСТОЧНИК KP.RU