В Тамбове стартует конкурс по выбору главы города

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-19T16:45:03+03:00

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В Тамбовской городской Думе 19 июня обсудили проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова. Напомним, это место является вакантным с 18 марта, после того, как экс-глава Тамбова Сергей Чеботарев подал в отставку по собственному желанию. В течение трех месяцев шла подготовка к проведению нового конкурса. Как и прежде, горожане в выборах мэра не участвуют. Кандидатов отбирает специальная конкурсная комиссия. Два претендента, набравшие большее число баллов по итогам конкурса, объявляются победителями. Из них депутаты гордумы путем голосования выбирают главу города. Согласно проекту, который подготовили депутаты, документы от претендентов на эту должность будут приниматься с 1 по 30 августа. После этого начнется работа конкурсной комиссии, которая будет оценивать кандидатов. Половину состава комиссии назначит гордума, еще половину – глава администрации Тамбовской области. В этом году членов комиссии будет 10, вместо прежних 14 человек.

- На заседании рассмотрены предложения фракций Тамбовской городской Думы по персональному составу членов конкурсной комиссии, - рассказали в Тамбовской городской Думе. - По итогам обсуждения решено рекомендовать включить в него Геннадия Арзамасцева (фракция ЛДПР), Марину Македонскую, Галину Холодович (фракция ВПП «Единая Россия»), Марину Подгорнову и Виктора Путинцева.

Пока временно исполняющим полномочия главы города Тамбова является Дмитрий Самородин, который являлся заместителем Сергея Чеботарева.

ИСТОЧНИК KP.RU