2019-06-19T16:03:53+03:00
Общество

В Мичуринске пройдет конкурс на самые лучшие дворы, подъезды и дома

Жителям наукограда предлагают проявить фантазию и креатив
Ксения АЛЕШИНА
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Победителей ждут призыПобедителей ждут призыФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Вот уже в третий раз в Мичуринске проведут конкурс «Самый благоустроенный двор, подъезд, дом». Он пройдет с 18 по 25 августа. Заявки на участие принимаются с 4 по 18 августа в управлении городского хозяйства администрации наукограда по адресу: Советская, 293.

- Претендентами на звание самого благоустроенного двора, подъезда, дома могут стать управляющие организации, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, органы территориального общественного самоуправления, жители города, - рассказывают в пресс-службе администрации.

Выбирать самые благоустроенные дворы, подъезды и дома будет специальная комиссия. Победителей в торжественной обстановке наградят грамотами и дипломами главы города Мичуринска, а такжеспециальными табличками на домовладение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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