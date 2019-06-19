В Тамбовской области 7-летней девочке сломало ногу упавшими футбольными воротами
В Тамбовской области 7-летняя девочка получила перелом бедренной кости во время игры с братом на стадионе «Факел», расположенном в рабочем поселке Первомайский. На ребенка упали ворота, предназначенные для игры в мини-футбол.
7-летняя девочка играла на поле с братом
ЧП произошло еще в мае этого года. После случившегося в региональном СКР провели доследственную проверку, по результатам которой приняли решение возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».
- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, в том числе виновных лиц, - сообщили в СУ СКР по региону. - Для определения степени тяжести причиненного здоровью ребенка вреда назначена судебно-медицинская экспертиза.
Тяжелые ворота не были закреплены и упали на ребенка
Фото СУ СКР по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU