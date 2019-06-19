Тамбовчане на 12 часов останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-19T14:50:36+03:00

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В Тамбове 21 июня жителей десятков жилых домов, предприятие по выращиванию овощей и детский садик ожидает двенадцатичасовое отключение холодного водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе АО «ТКС», в этот день с 10 до 22 часов работники компании будут заниматься плановым ремонтом запорной арматуры на водоводе диаметром 600 мм, который находится в районе дома №210 по ул. Совхозной.

- Из-за этого будет прекращена подача холодного водоснабжения в детский сад «Возрождение», расположенный на ул. Советская,198В, на ЦТП и повысительную насосную станцию на ул. Советская, 198, АО «Тепличное по ул. Хитрова,1в деревне Красненькая, многоквартирные жилые дома по ул. Советская,198 «е», «г», «д», 202 и 202 «а», многоквартирные жилые дома по ул. Совхозная,210 корпус 1,2,3,4 а также в индивидуальные жилые дома по ул. Совхозная,181-205, ул. Хитрова, ул. Зелёная (д. Красненькая), - рассказали в пресс-службе АО «ТКС». - При необходимости компания обеспечит подвоз воды на социально-значимые объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU