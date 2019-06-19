Предприниматель из Тамбовской области незаконно срубил деревья почти на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-19T14:26:34+03:00

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В Сосновском районе суд вынес приговор жителю города Моршанска, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере».

Как установлено судом, с целью заготовки и сбыта древесины обвиняемый купил три многооперационных лесосечных машины (харвестеры), а также привлек для осуществления задуманного шесть водителей-операторов и двух водителей для укладки срубленной древесины в штабели. При этом никто из мужчин не знал, что принимает участие в махинациях.

- Реализуя задуманное, в период с февраля 2017 года по конец марта 2018 года, обвиняемый, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, в целях придания своей противоправной деятельности вида гражданского-правовых отношений, под предлогом оказания услуг по сохранению, воспроизводству, проведению рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий, заключил договоры безвозмездного оказания услуг с администрациями сельских советов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Без разрешительных документов предприниматель вырубил тополя объемом более 9,5 тысяч кубических метров, 11,5 тысяч кубических метров берез и более 49 кубических метров липы. Ущерб от его незаконных действий составил почти 3 млн рублей. Заготовленную древесину мужчина перевез с мест рубок и часть из нее продал на сумму 1 354 950 рублей.

-Ущерб, причиненный незаконной рубкой, возмещен обвиняемым на стадии следствия в полном объеме. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, со штрафом в 300 тыс.рублей. Вещественные доказательства по уголовному делу – многооперационные лесосечные машины, принадлежащие осужденному, конфискованы в доход государства, - комментируют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU