Шесть тамбовских учителей вошли в число лучших педагогов России

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-19T13:38:34+03:00

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Ко Дню учителя в 2019 году шесть учителей из Тамбовской области получать денежные премии в 200 тысяч рублей за высокие достижения в педагогической деятельности. Все они стали победителями регионального конкурса и вошли в число лучших по стране.

Данный конкурс проводится Министерством просвещения РФ в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». В этом году в нем участвовали 12 тамбовских учителей.

- В число победителей вошли: Елена Жарова, учитель русского языка и литературы СОШ № 22; Татьяна Кривенцева, учитель начальных классов СОШ № 5 имени Ю.А. Гагарина»; Ирина Ермоленко, учитель русского языка и литературы Лицей № 29; Тамара Коростелёва, учитель русского языка и литературы Сосновская СОШ № 2; Сергей Вязовов, учитель информатики Лицей №14 имени А.М. Кузьмина и Елена Синючкова, учитель английского и немецкого языков СОШ № 1 «Школа Сколково-Тамбов», - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU