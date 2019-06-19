ЕГЭ по химии и истории на 100 баллов сдали 15 тамбовских выпускников

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-19T13:15:58+03:00

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В Тамбовской области озвучили результаты за ЕГЭ по химии и истории. С экзаменами по этим предметам справились 1780 выпускников, из которых 1044 человек сдавали историю, а 736 - химию.

Наивысший балл по химии и истории получили 15 школьников из городов и районов области. Результаты по русскому языку и физике будут известны завтра, 20 июня.

- Четыре выпускника, из которых двое представляли МАОУ Лицей №14 им. А.М.Кузьмина» г.Тамбова, МБОУ Первомайская СОШ, МАОУ СОШ №36 г.Тамбова стали обладателями 100 баллов по истории. А 11 выпускников справились с заданиями по химии со 100%-ным успехом, среди них представители МАОУ Лицей №14 им. А.М.Кузьмина» г.Тамбова, МАОУ СОШ №33 г.Тамбова, МАОУ Лицей №28 им. Н.А. Рябова г.Тамбова, МБОУ Цнинская СОШ №1 Тамбовского района, МБОУ Волчковская СОШ Петровского района, ТГУ им.Г.Р.Державина, МАОУ СОШ №22 г.Тамбова, МБОУ Мучкапская СОШ, МБОУ «СОШ» г. Котовска, - прокомментировали в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU