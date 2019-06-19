Пьяный хозяин овчарки спустил собаку на тамбовского полицейского

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-19T15:28:57+03:00

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В Моршанске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, 18 мая прошлого года сотрудник МОМВД России «Моршанский» разыскивал похищенный велосипед, о краже которого заявила местная жительница. Подойдя к дому, рядом с которым он увидел похожий на пропавший двухколесный транспорт, он обратился к хозяину жилища, которому предъявил служебное удостоверение, обосновал цель визита, и предложил пояснить откуда взялся велосипед.

Мужчина был пьян и начал вести себя агрессивно. Он вывел из вольера кавказскую овчарку, после чего дал ей голосовую команду «Фас» и отпустил поводок. Собака набросилась на полицейского и покусала его. Страж порядка получил телесные повреждения в виде укушенных ран и ссадин предплечий, лица, живота, конечностей потерпевший был госпитализирован в больницу, где проходил стационарное лечение.

- Как позже выяснилось, обвиняемый купил велосипед у местного жителя, который и совершил его хищение. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU