Тамбовского предпринимателя поймали на торговле контрафактной одеждой

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-19T10:38:08+03:00

Полицейские конфисковали у мужчины товар и направили на экспертизу

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В полицию города Жердевка несколько дней назад поступила оперативная информация о том, что в одном из торговых центров продают спортивную одежду с признаками контрафакта.

Полицейские выехали в торговый центр и данная информация подтвердилась. Так, 31-летний предприниматель из Тамбовского района не смог предоставить сопроводительные документы на реализуемый товар.

Стражи порядка изъяли 54 единицы товаров – спортивные костюмы, майки и шорты с наименованиями известных мировых брендов. Вещи направили на специальное исследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

- Предприниматель, допустивший нарушения закона, будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU