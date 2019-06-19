Тамбовского предпринимателя поймали на торговле контрафактной одеждой
В полицию города Жердевка несколько дней назад поступила оперативная информация о том, что в одном из торговых центров продают спортивную одежду с признаками контрафакта.
Полицейские выехали в торговый центр и данная информация подтвердилась. Так, 31-летний предприниматель из Тамбовского района не смог предоставить сопроводительные документы на реализуемый товар.
Стражи порядка изъяли 54 единицы товаров – спортивные костюмы, майки и шорты с наименованиями известных мировых брендов. Вещи направили на специальное исследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение.
- Предприниматель, допустивший нарушения закона, будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU