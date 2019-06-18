2019-06-18T17:08:18+03:00
Происшествия

Тамбовчанка лишилась денег, поверив лжеподруге

Женщина стала жертвой финансовой аферы
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел полиции №2 по городу Тамбову 15 июня поступило сообщение от 52-летней местной жительницы, которая стала жертвой мошенника. Выяснилось, что накануне вечером она переписывалась в соцсети со своей подругой, которая предложила ей увеличить материальное положение и принять участие в акции солидного банка. Оказалось, что «подругой» на самом деле был хакер, взломавший ее страницу.

- Искусно используя сведения, которые были размещены на сайте простодушной тамбовчанкой, «подруга» обманом вынудила потерпевшую сообщить реквизиты трех банковских карт и коды доступа. Через услугу «мобильный банк» поверившая мошеннику жертва перевела 156 тысяч рублей на указанный счет. Несмотря на то, что истории о мошеннических действиях сегодня звучат и в СМИ, и на улицах, и в разговорах соседей, это не заставило тамбовчанку усомниться в правдивости заманчивого предложения. Не помогла и профилактическая беседа, проведенная участковым в текущем году, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В итоге тамбовчанка лишилась всех своих сбережений и обратилась в правоохранительные органы. Сейчас расследованием преступления занимаются полицейские. По их словам, раскрыть его будет непросто, поскольку кроме выписки из лицевого счета жертвы, других фактов и улик пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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