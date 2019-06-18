В Тамбове на ремонт дворов по улице 2-ая Шацкая потратят более двух млн рублей

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-18T16:56:23+03:00

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В рамках программы благоустройства дворовых территорий «Формирование современной городской среды» в областном центре в порядок приведут 36 дворов. В настоящее время работы идут во дворах двухэтажных домов 41, 45, 47А, расположенных по улице 2-ая Шацкая.

Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, согласно графику производственных работ, во дворах трех двухэтажек планируется заасфальтировать 991 кв. метров дорог и тротуаров, уложить 329 погонных метров бортовых камней и 74 погонных метров поребрика. Кроме того, здесь появятся шесть урн и шесть скамеек.

- На эти цели будет затрачено чуть более 2 миллионов рублей. Благоустройство данной дворовой территории ведется с опережением графика. Наши специалисты тщательно контролируют качество работ, пока нареканий к подрядчикам нет. До 1 июля все работы здесь планируем завершить, - говорит начальник отдела технического контроля муниципального учреждения «Долговой центр» Кирилл Климов.

ИСТОЧНИК KP.RU