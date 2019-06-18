2019-06-18T16:19:21+03:00
Происшествия

Полицейские сняли с поезда «Москва-Тамбов» буйного пассажира, который вез с собой гашиш

Мужчина был изрядно пьян
Ксения АЛЕШИНА
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В 13-ом вагоне поезда «МоскваТамбов» ехал пьяный пассажир, который нарушал общественный порядок. У проводников не получилось усмирить мужчину и они вызвали наряд сопровождения.

По прибытии состава в Тамбов транспортные полицейские препроводили гражданина в дежурную часть линейного подразделения для составления протокола за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1ч.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Во время личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли брусок серо-зеленого вещества растительного происхождения. Согласно результатам проведенной экспертизы, это был гашиш массой 2,73 грамма. Со слов пассажира, запрещенный препарат он якобы нашел в Москве и оставил себе для личного потребления.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере», - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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