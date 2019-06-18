В Тамбовской области появился первый мастер спорта России по плаванию
Им стал юный житель областного центра Ростислав Дзгоев
Ростислав Дзгоев выполнил норматив на Всероссийских соревнованиях в СаранскеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Министр спорта РФ Павлел Колобков присвоил тамбовчанину Ростиславу Дзгоеву почетное звание мастера спорта России по плаванию. Как отмечают в информационном управлении администрации Тамбова, это первый результат такого уровня в нашем регионе.
Молодой человек является воспитанником детско-юношеской спортивной школы №6 города Тамбова и занимается под руководством Владислава Артюхина. На Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России», проходивших в Саранске, тамбовчанин выполнил норматив мастера спорта на дистанции 200 м брасс с результатом 2:17.98.
ИСТОЧНИК KP.RU