В Тамбовской области появился первый мастер спорта России по плаванию

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-18T15:42:26+03:00

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Министр спорта РФ Павлел Колобков присвоил тамбовчанину Ростиславу Дзгоеву почетное звание мастера спорта России по плаванию. Как отмечают в информационном управлении администрации Тамбова, это первый результат такого уровня в нашем регионе.

Молодой человек является воспитанником детско-юношеской спортивной школы №6 города Тамбова и занимается под руководством Владислава Артюхина. На Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России», проходивших в Саранске, тамбовчанин выполнил норматив мастера спорта на дистанции 200 м брасс с результатом 2:17.98.

ИСТОЧНИК KP.RU