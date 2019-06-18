2019-06-18T15:21:12+03:00
Общество

Специалисты приступили к расчистке тамбовских рек

К работам подключили специальную технику
Ксения АЛЕШИНА
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Ведутся работы на реке Лесной ВоронежВедутся работы на реке Лесной ВоронежФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Как сообщает региональное управление по охране окружающей среды и природопользованию, специалисты тамбовского водного хозяйства возобновили работы по расчистке русел водных объектов области.

Реку Лесной Воронеж, расположенную в черте Мичуринска, чистят с помощью самоходного земснаряда. Расчистка здесь началась еще в прошлом году. Земснарядом уже пройдено 2,8 километров водотока.

Участок, прилегающий к территории Музея-усадьбы И.В. Мичурина, также ждут работы по очистке водоемов. Земснаряды пройдут около километра реки и достанут оттуда более 25 тысяч кубометров донных отложений.

- Еще один земснаряд задействован на реке Воронеж у села Гаритово Мичуринского района. На этом участке водоем сильно обмелел и зарос травой. Специалистам предстоит расчистить около 300 метров водотока и поднять свыше 20 тысяч кубометров донных отложений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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