Специалисты приступили к расчистке тамбовских рек
Как сообщает региональное управление по охране окружающей среды и природопользованию, специалисты тамбовского водного хозяйства возобновили работы по расчистке русел водных объектов области.
Реку Лесной Воронеж, расположенную в черте Мичуринска, чистят с помощью самоходного земснаряда. Расчистка здесь началась еще в прошлом году. Земснарядом уже пройдено 2,8 километров водотока.
Участок, прилегающий к территории Музея-усадьбы И.В. Мичурина, также ждут работы по очистке водоемов. Земснаряды пройдут около километра реки и достанут оттуда более 25 тысяч кубометров донных отложений.
- Еще один земснаряд задействован на реке Воронеж у села Гаритово Мичуринского района. На этом участке водоем сильно обмелел и зарос травой. Специалистам предстоит расчистить около 300 метров водотока и поднять свыше 20 тысяч кубометров донных отложений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU