В Тамбовской области женщину-предпринимателя осудили за покушение на дачу взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-18T14:08:58+03:00

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В Первомайском районе суд вынес приговор 55–летней женщине, которая является индивидуальным предпринимателем. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Как установлено следствием и судом, 7 марта этого года сотрудники МОМВД России «Первомайский» выявили факт продажи индивидуальным предпринимателем алкогольной продукции. При составлении административного материала за незаконную розничную продажу алкоголя лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, женщина стала просить стражей порядка не привлекать ее к ответственности. Она положила между листами в папке 15 тысяч рублей в качестве взятки, но сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU