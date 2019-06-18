Семье тамбовчанина, погибшего в авиакатастрофе Шереметьево, выплатили 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-18T13:24:19+03:00

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Семье тамбовчанина Михаила Парусова, который погиб при пожаре на борту самолета «Сухой Суперджет 100», оказали материальную помощь. Напомним, ЧП произошло 5 мая, из-за пожара на борту лайнера погибли 41 человек, еще 22 пассажира получили травмы. Среди жертв ЧП оказался наш земляк – житель села Лесной Воронеж Мичуринского района. У Михаила Парусова было трое детей, младшему из которых всего три года. На Тамбовщине живут его родители. Сейчас стало известно, что семье Михаила оказали денежную помощь. Сделано это по инициативе столичных властей.

- Выплату единовременной материальной помощи членам семьи погибшего в результате пожара на борту самолета, следовавшего рейсом «Москва – Мурманск» в размере 1 миллиона рублей, обеспечили за счет средств резервного фонда Правительства Московской области, - говорится на сайте Тамбовской областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU