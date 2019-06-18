2019-06-18T12:30:42+03:00
Общество

Житель Тамбовщины погасил долг в 450 тысяч рублей после ограничения выезда за пределы РФ

Мужчина испугался, что может остаться без работы, поскольку постоянно ездил в командировки
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске местный житель задолжал 450 тысяч рублей в пользу физического лица и не торопился выплачивать долг. Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал мужчину о возможной ответственности за уклонение от выплаты задолженности, однако тот ничего не предпринимал.

Должник спохватился лишь только после того, как его ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Из-за того, что его работа была связана с частыми командировками в страны ближнего зарубежья, мужчина был вынужден в срочном порядке погасить задолженность в полном объеме.

- Управление ФССП России по Тамбовской области напоминает всем жителям региона, планирующим выезд за границу, что они могут самостоятельно узнать о своих задолженностях на сайте Управления ФССП России по Тамбовской области http://www.r68.fssprus.ru/ с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств», - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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