Житель Тамбовщины погасил долг в 450 тысяч рублей после ограничения выезда за пределы РФ
В Котовске местный житель задолжал 450 тысяч рублей в пользу физического лица и не торопился выплачивать долг. Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал мужчину о возможной ответственности за уклонение от выплаты задолженности, однако тот ничего не предпринимал.
Должник спохватился лишь только после того, как его ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Из-за того, что его работа была связана с частыми командировками в страны ближнего зарубежья, мужчина был вынужден в срочном порядке погасить задолженность в полном объеме.
- Управление ФССП России по Тамбовской области напоминает всем жителям региона, планирующим выезд за границу, что они могут самостоятельно узнать о своих задолженностях на сайте Управления ФССП России по Тамбовской области http://www.r68.fssprus.ru/ с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств», - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU