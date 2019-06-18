В День памяти и скорби тамбовчане зажгут свечи

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-18T14:42:16+03:00

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В Тамбове, 22 июня, в День памяти и скорби пройдет ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти». Так, в 4 часа утра жителей и гостей областного центра приглашают на Соборную площадь к мемориалу «Вечный огонь», где проведут траурный митинг, посвященный трагической дате начала Великой Отечественной войны.

Участники митинга почтут память солдат, погибших на войне, минутой молчания. Затем они возложат цветы к «Вечному огню» и зажгут свечи. Кроме того, в этот день будут награждены победители Диктанта Победы.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, для участников акции организована работа специальных маршрутов общественного транспорта. Они стартуют от начальных точек в 03:20.

Автобусы пройдут по следующим направлениям:

- от ТРЦ «Карусель» (ул. Чичерина) по маршруту автобуса № 18;

- от остановки Авиоремзавод по улице Сенько по маршруту автобуса № 52;

- от остановки МЖК по маршруту автобуса № 50;

- от остановки Магистральная по улице Мичуринской.

После мероприятия автобусы будут ходить в обратном направлении, так что участники акции смогут доехать на них до своих домов. Отметим, что традиционную акцию «Свеча памяти» проведут не только в Тамбове, но и в других городах и районах.

ИСТОЧНИК KP.RU