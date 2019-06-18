Трое тамбовчан заразились клещевым боррелиозом

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-18T11:35:32+03:00

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По данным регионального Роспотребнадзора, на Тамбовщине зарегистрирован третий случай заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Случаев клещевого вирусного энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза выявлено не было.

Специалисты отмечают характерную для данного периода года обращаемость в медицинские учреждения области. Так, по состоянию на 17 июня, на прием к врачам пришли 1971 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 551 ребенок. За истекшую неделю членистоногие покусали 248 человек, из которых 49 — дети.

- Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. Напоминаем жителям и гостям города и области о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесов, парков, скверов, погостов и кладбищ для предотвращения присасывания клещей, - сообщают санврачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU