Трое тамбовчан заразились клещевым боррелиозом
По данным регионального Роспотребнадзора, на Тамбовщине зарегистрирован третий случай заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Случаев клещевого вирусного энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза выявлено не было.
Специалисты отмечают характерную для данного периода года обращаемость в медицинские учреждения области. Так, по состоянию на 17 июня, на прием к врачам пришли 1971 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 551 ребенок. За истекшую неделю членистоногие покусали 248 человек, из которых 49 — дети.
- Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. Напоминаем жителям и гостям города и области о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесов, парков, скверов, погостов и кладбищ для предотвращения присасывания клещей, - сообщают санврачи.
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ИСТОЧНИК KP.RU