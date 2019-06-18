2019-06-18T10:21:04+03:00
Происшествия

В Тамбове водитель иномарки сбил 8-летнего велосипедиста

Ребенка с травмами доставили в медучреждение
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло на улице ГиляровскогоДТП произошло на улице ГиляровскогоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове, 17 июня, примерно в 18:40 минут на улице Гиляровского в районе дома №56, 49-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» сбил восьмилетнего ребенка, который стоял с велосипедом на краю проезжей части, чтобы перейти дорогу. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.

Ребенка сбил автомобиль «Ниссан Альмера» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Ребенка сбил автомобиль «Ниссан Альмера»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Еще одна авария с участием велосипедиста произошла 17 июня примерно в 21:40 на Рассказовском шоссе в районе дома №17. 23-летний молодой человек, находясь за рулем иномарки «Volkswagen Touareg», сбил неустановленного велосипедиста, который, по предварительными данным, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно траектории движения автомобиля.

Личность велосипедиста не установлена Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Личность велосипедиста не установленаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Иномаркой управлял 23-летний парень Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Иномаркой управлял 23-летний пареньФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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