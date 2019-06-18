В частном секторе «старого» Тамбова в пожаре погиб 63-летний бродяга

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-18T09:43:32+03:00

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Ранним утром 18 июня в частном секторе Тамбова произошел пожар, в котором погиб пожилой мужчина. Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, возгорание началось около 6 часов утра в одной из квартир трехквартирного одноэтажного жилого дома, расположенного на улице Комсомольской. В огне погиб 63-летний мужчина, который здесь жил. Известно, что он вел бродяжнический образ жизни.

- По предварительным данным, погибший пользовался керосиновой лампой, которая и могла явиться источником возгорания, - рассказали в СУ СКР по региону. Детальные обстоятельства произошедшей трагедии будут установлены в рамках организованной Ленинским МСО СУ СК России по Тамбовской области доследственной проверки.

Фото СУ СКР по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU