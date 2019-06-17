В Тамбовской области столкнулись скорая и иномарка: погибла женщина-фельдшер

СЕГОДНЯ 22:42 2019-06-17T23:15:57+03:00

Скорая с пациентом направлялась в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Еще четыре человека получили травмы, в числе пострадавших пациентка, которую везли в больницу

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В Моршанске произошла серьезная авария с участием автомобиля скорой помощи. Как рассказали в региональном УГИБДД, ДТП зафиксировали в 19 часов 10 минут на перекрестке улиц Интернациональной и Ленина. В это время в больницу следовал автомобиль медслужбы, который вез туда женщину. По словам водителя скорой он ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

На перекресток машина медиков выехала на красный сигнал светофора и столкнулась там с автомобилем «SsangYong», водитель которого по какой-то причине не заметил скорую.

Водитель иномарки не заметил авто медиковФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

После удара машины потеряли управление, их вынесло за пределы проезжей части, после чего «скорая» загорелась. К счастью автомобиль быстро удалось потушить.

От удара машину вынесло на тротуар, ограждение она просто снеслаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- В аварии погибла 36-летняя женщина-фельдшер, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – Травмы также получили водитель, еще один фельдшер и пациентка, находившаяся в автомобиле медслужбы. Кроме того, госпитализирован находившийся в иномарке 63-летний пассажир.

В аварии погибла женщина-фельдшерФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU