В Пригородном лесу Тамбова ремонтируют плотину

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-17T17:44:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает государственное федеральное учреждение «Цнинская шлюзованная система», 17 июня на реке Цна в Пригородном лесу стартовали работы по ремонту моста-плотины. В связи с этим уровень уровень воды понижен на необходимом для работ участке реки до 1,2 метра.

- Ремонт планируется завершить до конца июня 2019 года. К этому времени уровень воды в Тамбовском водохранилище на реке Цна будет восстановлен до летних эксплуатационных отметок. Гидротехническое сооружение будет работать в штатном режиме. В рамках ремонтных работ специалисты заменят щиты водосбросного сооружения, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU