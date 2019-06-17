2019-06-17T17:44:46+03:00
Общество

В Пригородном лесу Тамбова ремонтируют плотину

Работы продлятся до конца июня
Ксения АЛЕШИНА
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Будут заменены щиты водосбросного сооруженияБудут заменены щиты водосбросного сооруженияФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Как сообщает государственное федеральное учреждение «Цнинская шлюзованная система», 17 июня на реке Цна в Пригородном лесу стартовали работы по ремонту моста-плотины. В связи с этим уровень уровень воды понижен на необходимом для работ участке реки до 1,2 метра.

- Ремонт планируется завершить до конца июня 2019 года. К этому времени уровень воды в Тамбовском водохранилище на реке Цна будет восстановлен до летних эксплуатационных отметок. Гидротехническое сооружение будет работать в штатном режиме. В рамках ремонтных работ специалисты заменят щиты водосбросного сооружения, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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