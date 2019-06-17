2019-06-17T17:01:41+03:00
Происшествия

Тамбовчанин стал жертвой мошенника при продаже дивана

Мужчина лишился почти 40 000 рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции УМВД по городу Тамбову 15 июня обратился 36-летний местный житель, которого обманул мошенник. По словам мужчины, он разместил объявление о продаже дивана на сайте «Авито», и в этот же день ему позвонил якобы «покупатель», который объяснил, что его устраивает товар и он собирается его приобрести.

Аферист пообещал тамбовчанину перевести деньги на карточку, а диван забрать на следующий день. Мошенник так запутал потерпевшего, что тот, не раздумывая, назвал реквизиты карты и одноразовый смс-код. После чего со счета мужчины были списаны 37 180 рублей. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску мошенника. Устанавливается личность владельца телефона, с которого звонил аферист, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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